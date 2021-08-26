В Тернополе вакцинированные родственники из Канады заразили коронавирусом гостей на свадьбе

Вакцинированные люди также есть в группе риска заболеть и могут заразить тех, с кем контактируют, рассказывает врач.

В Тернополе украинцы, прилетевшие из Канады на свадьбу к родственникам, заразили коронавирусом половину гостей. Они инфицировали других несмотря на то, что получили две дозы вакцины Pfizer в Канаде за несколько месяцев до возвращения в Украину и имели паспорт вакцинации.

Об этом рассказал главный врач одного из диагностических центров Львова Тарас Жиравецький на своей странице в Facebook.

"По дороге в Украину у них поднимается температура до 38 градусов, но при пересечении границы они спокойно ее пересекают, ведь у них есть паспорт вакцинации. Через день они идут на свадьбу, где с гостями хорошо проводят время. Через три дня половина гостей отмечает поднятия температуры и симптомы "ковида". Люди идут сдавать тесты и получают положительные результаты на COVID-19. Канадские родственники также сдают ПЦР-тест и у них подтверждается COVID-19", — написал врач.

Медик говорит, что несколько гостей со свадьбы попали в больницу на стационарное лечение с осложнениями COVID-19.

"А наши герои из Канады были очень удивлены и не верили в то, что у них может быть "ковид", потому что они вакцинированы!", — отметил врач.

Тарас Жиравецький отметил, что важно помнить, что вакцинированные люди также есть в группе риска заболеть и могут заразить тех, с кем контактируют.

"Вот такие интересные приключения могут случаться тогда, когда мы вместо того, чтобы делать быстрые тесты или ПЦР-тесты, почему-то принимаем решение, что сертификата вакцинации будет достаточно при пересечении границы, а потом имеем заражение целой свадьбы", — подытожил медик.

Об этой ситуации известно также и главному санитарному врачу Тернопольской области Оксане Чайчук. В комментарии ZAXID.NET она рассказала, что сейчас на Тернопольщине зафиксировано несколько таких вспышек после двух свадеб. В общем заболело около 30 человек.

Напомним, в результате распространения штамма "Дельта" эффективность вакцин против коронавирусной болезни снизилась до 66%. Речь идет о РНК-вакцине производства компаний Pfizer и Moderna.

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