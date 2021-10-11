В Тернополе включили отопление, но не для всех: кто же получит тепло

В Тернополе включили отопление, но не для всех: кто же получит тепло

По прогнозам синоптиков, следующие несколько дней станут заметно холодными, поэтому в городе включат отопление.

В Тернополе с 11 октября начался отопительный сезон для больниц, школ и детских садов. Тепло в дома местных жителей запустят несколько позже.

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"В помещение тернополян тепло начнет поступать тогда, когда в течение трех суток средняя суточная температура наружного воздуха составит +8° С или ниже", — сообщила пресс-служба Тернопольского городского совета.

Городские власти решили начать отопительный сезон в коммунальных предприятиях из-за того, что следующие несколько дней, по прогнозам синоптиков, должны быть достаточно холодными.

"По данным Украинского гидрометцентра, в ближайшие дни будет наблюдаться снижение среднесуточной температуры наружного воздуха. Все тернопольские котельные готовы к работе в новом отопительном сезоне", — сообщили в городском совете.

Напомним, с 11 октября отопительный сезон стартовал во Львове. Прежде всего тепло запустят в больницы, поликлиники, школы и садики. Запуск отопления продлится два дня. Тепло будут подавать также и в дома местных жителей.

Какой будет погода сегодня и когда включат отопление

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