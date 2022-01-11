В Тернополе во время катания на санках потеряла сознание 9-летняя девочка: ее спасают медики

У ребенка диагностировали сотрясение мозга.
В Тернополе на улице Тарнавского в понедельник, 10 января, во время катания на санках 9-летняя девочка врезалась в другого ребенка и потеряла сознание.
Об этом сообщил генеральный директор Центра ЭМД Тернопольщины Михаил Джус.
Инцидент произошел в парке в 18:41. По данным медика, ребенок спускался с горки в парке. Во время этого девочка ударилась головой в другую несовершеннолетнюю. 9-летняя девочка потеряла сознание, ей вызвали медиков.
"С закрытой черепно-мозговой травмой, сотрясением головного мозга девочка, после оказанной медицинской помощи, доставлена в областную детскую больницу", — сообщил Михаил Джус.
Читайте также:
- На Закарпатье уже 10 дней разыскивают загадочно исчезнувшую девушку: фото
- "Видим, у нее уже сил нет": херсонских ребят, которые вытащили девочку из воды, подадут на звание "Герой-спаситель"
- В Ровенской области 5-летний мальчик проглотил батарейку от игрушки