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В Тернополе во время катания на санках потеряла сознание 9-летняя девочка: ее спасают медики

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В Тернополе во время катания на санках потеряла сознание 9-летняя девочка: ее спасают медики

УНИАН

У ребенка диагностировали сотрясение мозга.

В Тернополе на улице Тарнавского в понедельник, 10 января, во время катания на санках 9-летняя девочка врезалась в другого ребенка и потеряла сознание.

Об этом сообщил генеральный директор Центра ЭМД Тернопольщины Михаил Джус.

Инцидент произошел в парке в 18:41. По данным медика, ребенок спускался с горки в парке. Во время этого девочка ударилась головой в другую несовершеннолетнюю. 9-летняя девочка потеряла сознание, ей вызвали медиков.

"С закрытой черепно-мозговой травмой, сотрясением головного мозга девочка, после оказанной медицинской помощи, доставлена в областную детскую больницу", — сообщил Михаил Джус.

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