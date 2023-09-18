В Тернополе военная ВСУ более трех лет избегала службы в армии: как ее наказали

В Тернополе к испытательному сроку лишения свободы приговорили военнослужащую, которая более трех лет избегала службы в армии.

Об этом говорится в приговоре Тернопольского горрайонного суда.

По данным суда, жительница Хмельницкой области была военнослужащей, ее назначили поваром хозяйственного отделения взвода обеспечения 3 артиллерийского дивизиона воинской части. Сначала она с мая по ноябрь 2019 года не приходила на службу. Второй раз женщина избегала службы в период с июня 2020 по июнь 2023 года.

"Указанными действиями военная совершила уголовное правонарушение предусмотренное ч.4ст.407 УК Украины (в редакции Закона №194-VIII от 12.02.2015 г.), то есть неявка вовремя на службу без уважительных причин военнослужащим, совершенное в условиях особого периода", — говорится в материалах дела.

На суде военная вину признала и раскаялась. Она просила суд не наказывать ее строго.

Тернопольский горрайонный суд признал женщину виновной по ч.4 ст. 407 УК Украины (в редакции Закона №194-VIII от 12.02.2015). Ее приговорили к трем годам лишения свободы, заменив реальный срок на один год испытательного. Это решение еще можно обжаловать.

Напомним, с 1 октября определенная группа женщин должна прийти в ТЦК и встать на военный учет. Тем не менее, ограничения по выезду за границу касаются только мужчин.

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