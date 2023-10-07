В Тернополе военные силой "паковали" мужчин в бус: видео и реакция военкомата

В тернопольской полиции сообщили, что жалоб на действия военнослужащих не получали.

В субботу, 7 октября, в Сети появилось видео, на котором, вероятно, сотрудники Тернопольского территориального центра комплектования и социальной поддержки силой заталкивают мужчин в бус.

Как сообщили в Тернопольском ОТЦК и СП, по этому поводу назначена служебная проверка.

На опубликованных в Telegram-канале местного издания "20 минут" кадрах видно, что люди в военной форме, применяя физическую силу, затягивают мужчин в микроавтобус. В одном случае задержанный мужчина, похоже, ударил военнослужащего.

В сообщении уточнили, что эти кадры были сняты в пятницу, 6 октября, возле ресторана "Бахус" и вблизи супермаркета "АТБ" на улице Лучаковского.

В Тернополе военные силой "паковали" мужчин в бус

В полиции Тернопольской области сообщили, что сотрудников полиции во время этого инцидента не было, в полицию с жалобами или заявлениями на действия работников военкомата тоже никто не обращался.

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Руководством Тернопольского ОТЦК СП по этому поводу назначена служебная проверка, по результатам которой будут приняты соответствующие меры. В военкомате предполагают, что причиной конфликта могли стать оскорбления и дерзость со стороны граждан по отношению к работникам ТЦК и СП.

Напомним, ранее работники ДБР задержали заместителя начальника одного из отделов Самборского районного ТЦК и СП (Львовская область) и военнослужащего-водителя этого отдела, причастных к избиению мужчины и незаконному содержанию в военкомате.

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