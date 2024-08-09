В Тернополе возле ТРЦ одногруппник пытался изнасиловать студентку: ее судили из-за "грязной одежды"

В Тернополе из-за "появления в общественных местах в пьяном виде и грязной одежде" судили 17-летнюю студентку Технического колледжа, которую пытался изнасиловать парень. Несмотря на большое количество свидетелей, правоохранители обвинили именно девушку за ее вид и состояние.

Об этом говорится в постановлении Тернопольского горрайонного суда.

Девушку обвинили в "ненадлежащем виде"

В материалах суда указано, что студентка 11 июня 2024 около 18:00 "возле ТРЦ "Подоляны", что в г. Тернополь, ул. Тектильная, 28ч, находилась в пьяном виде с явными признаками алкогольного опьянения, а именно резкий запах из полости рта, а также была в грязной одежде, чем оскорбляла человеческое достоинство и общественную мораль, чем совершила правонарушение, предусмотренное ч. 2 ст. 178 КУоАП".

Подсудимая рассказала о попытке ее изнасиловать

Однако на суде девушка категорически отрицала свою вину. Она сообщила, что действительно с одногруппниками распивала слабоалкогольные напитки. Когда все разошлись один из парней попросил показать ему дорогу к одному из ресторанов. Студенты решили сократить дорогу и пойти возле заброшенного здания. Там парень повалил несовершеннолетнюю на землю и пытался изнасиловать, однако девушка начала кричать и ей на помощь прибежали прохожие, которые и вызвали полицию.

"Однако, когда она вместе с полицейскими приехала в участок, работники полиции сказали ей написать в объяснениях, что указанных обстоятельств не было. Поскольку ее мать находится за границей, а отец имеет другую семью, она проживает с отчимом. Когда отчим приехал в отделом полиции, ею уже было написано письменные объяснения и он не стал разбираться, что было на самом деле, а затем она подписала эти объяснения", - сказала девушка на суде.

Также девушка подала заявление, в котором просила наказать ее обидчика. Она настаивала, что предыдущие объяснения "написаны под диктовку и давлением сотрудников полиции".

Материалы суда

Что говорят в полиции

Инспектор СЮП Тернопольского районного управления полиции ГУНП в Тернопольской области Маслюк Х.П. в судебном заседании пояснила, что вызов в милицию действительно поступил из-за совершения развратных действий в отношении несовершеннолетней. На место выехали следователи. Однако правоохранители не устанавливали обстоятельств нападения на девушку, зато "в ее действиях обнаружили признаки правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 178 КУоАП, поскольку студентка находилась в общественном месте с явными признаками алкогольного опьянения и была в грязной одежде, поэтому ею составлен по данному факту протокол об административном правонарушении".

Приговор суда

Тернопольский горрайонный суд также установил, что в электронном рапорте Тернопольского районного управления полиции ГУНП в Тернопольской области говорилось, что "11 июня 2024 в 18 час. 00 мин. поступило сообщение от парня, о том, что в г. Тернополь, ул. Текстильная, 28Ч вблизи ТЦ "Подоляны" в заброшенном здании одногруппник намеревался изнасиловать его знакомую, которой 17 лет, девушка грязная, в болоте, обстоятельства ему неизвестны, прохожие задержали данного парня".

А потому суд закрыл дело по обвинениям против девушки. Материалы по нападению на студентку суд направил в Тернопольскую окружную прокуратуру, чтобы там внесли сведения в Единый реестр досудебных расследований и начали следствие.

Прокуроры также должны проверить действия сотрудников полиции, которых несовершеннолетняя обвинила в давлении на себя.

Постановление суда

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