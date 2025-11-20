ТСН в социальных сетях

В Тернополе возросло количество погибших после удара РФ: что известно (фото)

Число жертв ракетного удара возросло до 27, среди погибших — трое детей.

Автор публикации
Фото автора: Руслана Сивак Руслана Сивак
В Тернополе спасатели обнаружили под завалами разрушенного дома тело еще одной погибшей женщины.

Об этом сообщили ГСЧС Украины.

В результате количество жертв российского ракетного удара возросло до 27 человек. Среди погибших — трое детей.

«В настоящее время разобрано около 950 кв. м железобетонных конструкций и вывезено 460 тонн строительного мусора. Продолжаются аварийно-спасательные работы», — сообщили в ГСЧС Украины.

Известно, что после атаки России по Тернополю 94 человека пострадали, из них 18 детей.

Напомним, в ночь на 19 ноября российские захватчики атаковали Тернополь ракетами и дронами. Враг попал по жилым многоэтажкам. Вспыхнули пожары, разрушились несколько этажей и под завалами оказались люди.

Также сообщалось, что на улице Стуса спасатели достали из-под завалов мужчину, который оказался под обломками здания после вражеского обстрела.

Ранее было известно о 25 погибших. Среди них трое детей. Пока неизвестна судьба 14 человек, которые до сих пор не вышли на связь.

