В Тернополе впервые провели уникальную операцию военному: сердце вынули из грудной клетки – подробности

Тернопольские медики впервые в Украине провели уникальную операцию – извлекли сердце из грудной клетки, чтобы удалить опухоль военному ВСУ. Операция продолжалась около 13 часов.

Об этом сообщили в департаменте здравоохранения Тернопольской облгосадминистрации.

Речь идет о саркоме задней стенки левого предсердия методом аутотрансплантации. Пока врачи удаляли опухоль, жизнь пациента обеспечивала аппарат искусственного кровообращения.

Пациент – 45-летний военнослужащий. Он получил ранение на фронте и пережил высокую ампутацию ноги. Врачи диагностировали у него тяжелую митральную недостаточность (нарушение функций митрального клапана, при котором кровь поступает обратно через митральный клапан каждый раз при сокращении левого желудочка – ред.)

"К нам в отделение военнослужащего направили на плановую рутинную операцию. Во время диагностики мы видели определенную массу, которую мы восприняли как тромботическую, в левом предсердии. Когда же начали операцию, обнаружили опухоль. Взяли гистологию и решили не продолжать плановую операцию, потому что к столь масштабному вмешательству нужно было подготовиться", — рассказал кардиохирург, заведующий отделением кардиохирургии и трансплантологии Тернопольской областной клинической больницы Владимир Мороз.

Врачи изучали литературу, просматривали видео и исследовали информацию в виду этой патологии в зарубежных источниках. Но одновременно готовили пациента к операции.

"Чтобы получить доступ к опухоли, учитывая ее размер и местоположение, нужно было провести эксплантацию сердца. Операция проходила в два этапа. Мы вынули сердце из грудной клетки пациента, удалили оставшиеся в грудной клетке опухоли, сформировали новую заднюю стенку левого предсердия... вшили в него все легочные вены. Второй этап – это работа с сердцем. Саркома поразила митральный клапан сердца и часть левого предсердия, которые были поражены саркомой, поэтому мы удалили их. После этого мы восстановили геометрию левого предсердия тоже с помощью бича перикарда и установили новый митральный клапан", — рассказал подробности кардиохирург.

Сейчас состояние пациента удовлетворительное – уже его выписали. Военный находится в Киеве с семьей. А также проходит реабилитацию и спецлечение.

Напомним, в Тернополе вдова бойца родила двойню в день рождения мужчины – он так и не узнал, что станет папой.

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