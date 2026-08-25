В Тернополе вспыхнула драка между ТЦК и местными: повреждено авто, есть пострадавшие

Конфликт с ТЦК в Тернополе / © Национальная полиция Украины

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Вечером 25 августа в Тернополе на улице Леся Курбаса произошел конфликт между работниками территориального центра комплектования и местными жителями, переросшим в драку с повреждением имущества и травмированием людей.

Об этом сообщили в Главном управлении национальной полиции в Тернопольской области.

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Конфликт с ТЦК в Тернополе — что случилось

По данным полиции, около 20:00 во время проверки мужчины работниками ТЦК к их авто начали подходить прохожие. Произошла ссора, люди стали избивать машину, в результате чего сотрудники ТЦК получили травмы. Чтобы прекратить конфликт и стабилизировать ситуацию, на место прибыли следственно-оперативная группа и дополнительные полицейские наряды.

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В то же время издание «Все обо всем Тернополь», ссылаясь на рассказы очевидцев, отмечает, что работники ведомства якобы пытались вытащить мужчину из подъезда жилого дома. По информации издания, местные жители заблокировали служебный автомобиль, после чего началась драка, а в машине ТЦК выбили окна. Медиа также утверждает наличие пострадавших с обеих сторон конфликта.

Полиция устанавливает всех участников драки, уровень их травм и сумму нанесенного ущерба. По результатам проверки правоохранители решат, по каким статьям открывать уголовное производство. Также в полиции призвали людей не прибегать к агрессии и разрешать все конфликты исключительно по закону.

Напомним, в Киеве полицейские после погони остановили Honda за нарушение ПДД. Во время остановки водитель ударил патрульного в лицо. Кормчий оказался ветераном войны на протезе.

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