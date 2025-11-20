- Дата публикации
В Тернополе вторые сутки ищут людей под завалами дома: кадры с места трагедии
Люди и чрезвычайники не теряют надежды, что под завалами дома в Тернополе, по которому ударила РФ, есть еще живые люди.
Аварийно-розыскные работы на месте удара по дому в Тернополе продолжаются вторые сутки. За это время разобрано 880 кв. м разрушенных конструкций и вывезено 370 тонн строительных обломков.
Об этом сообщает ГСЧС.
Спасатели пытаются найти оставшихся в живых людей.
На месте удара работают 68 спасателей и 16 единиц техники. В общей сложности к ликвидации последствий привлечены 194 спасателя и 53 единицы техники.
По состоянию на 16:15 известно о:
26 погибших гражданских, среди которых 3 ребенка
93 травмированных, в том числе 18 детей
46 человек спасены, среди них 7 детей
около 20 человек до сих пор считаются пропавшими.
Ранее в ГСЧС рассказали о невероятном спасении 20-летнего парня, оказавшегося под завалами дома в Тернополе. Чрезвычайники признают: то, что потерпевшему удалось выжить, настоящее чудо.
Спасатель ГМЦШР ГСЧС Украины Денис Карпенко поделился, что парень был напуган, очень нервничал.
"Я его успокаивал, говорил: "Не нервничай, не трати силы, потому что над тобой очень много завала, надо разобрать. Наберись терпения и жди. Мы тебя обязательно спасем". Держали с ним контакт. Мы работали с коллегами в шести. Проделали эту работу, спасли. Чудом пострадавший остался в живых», — констатировал спасатель.