Украина
467
1 мин

В Тернополе вторые сутки ищут людей под завалами дома: кадры с места трагедии

Люди и чрезвычайники не теряют надежды, что под завалами дома в Тернополе, по которому ударила РФ, есть еще живые люди.

Фото автора: Катерина Сердюк Катерина Сердюк
Тернополь

Аварийно-розыскные работы на месте удара по дому в Тернополе продолжаются вторые сутки. За это время разобрано 880 кв. м разрушенных конструкций и вывезено 370 тонн строительных обломков.

Об этом сообщает ГСЧС.

Спасатели пытаются найти оставшихся в живых людей.

На месте удара работают 68 спасателей и 16 единиц техники. В общей сложности к ликвидации последствий привлечены 194 спасателя и 53 единицы техники.

По состоянию на 16:15 известно о:

  • 26 погибших гражданских, среди которых 3 ребенка

  • 93 травмированных, в том числе 18 детей

  • 46 человек спасены, среди них 7 детей

  • около 20 человек до сих пор считаются пропавшими.

Ранее в ГСЧС рассказали о невероятном спасении 20-летнего парня, оказавшегося под завалами дома в Тернополе. Чрезвычайники признают: то, что потерпевшему удалось выжить, настоящее чудо.

Спасатель ГМЦШР ГСЧС Украины Денис Карпенко поделился, что парень был напуган, очень нервничал.

"Я его успокаивал, говорил: "Не нервничай, не трати силы, потому что над тобой очень много завала, надо разобрать. Наберись терпения и жди. Мы тебя обязательно спасем". Держали с ним контакт. Мы работали с коллегами в шести. Проделали эту работу, спасли. Чудом пострадавший остался в живых», — констатировал спасатель.

467
