На Ровенщине женщина отдала незнакомцу 3,5 млн гривен: что он ей сказал

В Тернополе, в одном из хостелов, полицейские задержали злоумышленника, который мошенническим способом завладел более 3,5 млн гривен.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Ровенщины.

Как стало известно, 28-летний житель Одесской области 3 февраля приехал к жительнице села Колоденка в Ровенской области и получил от пенсионерки 75 000 долларов США и 18 000 евро. Перед этим женщина получила звонок якобы из больницы, что дочери ее срочно нужны деньги на операцию.

Следователи сообщили о подозрении по факту мошенничества, совершенном в особо крупных размерах или организованной группой по части 4 статьи 190 УК Украины. Суд удовлетворил ходатайство следователя и избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей.

При себе у злоумышленника обнаружили и изъяли 66 500 долларов США, 16 200 евро и 200 тысяч гривен. Часть ворованного он уже успел потратить.

Мужчине грозит от 5 до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества. Правоохранители проверяют его на причастность к совершению других уголовных правонарушений, а также других предположительно причастных к преступной схеме лиц.

Напомним, в Харьковской области двое 16-летних подростков убили двух женщин.

Читайте также: