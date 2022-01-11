В Тернополе завершили "Большую стройку" объездной на Дороге Единства

Дорога станет трассой I категории с 4-мя полосами движения.

Объездная Тернополя, которая является частью самой длинной в Украине трассы М-30 (Дороги Единства), полностью отремонтирована и открыта для проезда.

Об этом сообщает Тернопольская областная государственная администрация.

"Объездная дорога Тернополя уже полностью обновлена и доступна для проезда транспорта. Добавим, что в Тернополе уже открыли проезд по новой двухуровневой транспортной развязке в районе Гаевского путепровода. Для безопасного движения авто было сделано шесть полос для движения автотранспорта, наружное освещение, а также участки для пешеходов и разворотные площадки", - рассказали в ОГА.

Ремонт дороги и создание новой двухуровневой развязки, выполненные по программе президента Владимира Зеленского "Большая стройка", позволили существенно разгрузить автодороги в городе.

"А поскольку М-30 - это еще и автомобильный путь международного значения, около 70% транспорта проезжает по нему транзитом, этот проект по реконструкции дороги был чрезвычайно важным и масштабным, а объем выполненных работ – колоссальный", - добавила ОГА.

Ранее Укравтодор анонсировал, что обходную дорогу Тернополя будут развивать вместе с Европейским инвестиционным банком. Речь идет о строительстве двух новых участков: северо-восточного обхода Тернополя, соединяющего международные трассы М-19 Доманово — Ковель — Черновцы — Тереблече и М-30 Стрый — Изварино, и транспортной развязки на пересечении дороги М-19 с северо-восточным участком обхода Тернополя.

Длина будущей дороги (включая отрезок в составе транспортной развязки) составит 8,4 км, а сама дорога станет трассой I категории с 4-мя полосами движения.

Напомним, президент Владимир Зеленский заявил, что благодаря программе "Большая стройка" в Украине уже восстановили более 14 тыс. км дорог, что составляет более 40% основной сети дорог.