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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
240
Время на прочтение
1 мин

В Тернополе женщина избила металлическим табуретом, а затем зарезала дочь товарища

Женщина будет отбывать срок.

Автор публикации
Анастасия Гончаренко Анастасия Гончаренко
Полиция задержала женщину, совершившую убийство

Полиция задержала женщину, совершившую убийство / © pixabay.com

В Тернополе задержана женщина, совершившая преступление. У злоумышленницы уже были проблемы с законом - она убила собственного мужа.

Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции Тернопольской области.

"Тело 39-летней женщины обнаружила мать в квартире своего бывшего мужа. Потерпевшая вместе с отчимом и его друзьями распивала спиртные напитки, а во время спора уроженка Коломыйского района нанесла ей несколько смертельных ранений", - говорится в сообщении.

В ходе проверки стало известно, что потерпевшая пришла в гости к бывшему мужу матери. Она вместе с ним, его знакомой и еще одним мужчиной распивала спиртные напитки.

"Во время застолья между женщинами возник спор, 45-летняя коломыйчанка схватила металлический табурет и ударила им гостю, а после этого нанесла еще несколько ножевых ранений в разные участки тела. После спора потерпевшая пошла в соседнюю комнату, легла на кровать и умерла", - добавили в пресс-службе.

Злоумышленница призналась в содеянном. Санкция статьи предусматривает до пятнадцати лет лишения свободы.

Следователи также установили, что подозреваемая уже попадала в поле зрения правоохранителей – она несколько лет назад отбывала наказание за убийство своего мужа.

Напомним, во Львовской области мужчина с ножом набросился на прохожих. Больше об этом читайте в новости.

Дата публикации
Количество просмотров
240
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