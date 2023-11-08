В Тернополе женщина нашла работу, где нужно смотреть видео: все закончилось криминалом

За один день у женщины украли 80 тысяч гривен.

В Тернополе женщине предложили работу, где нужно смотреть видео и ставить лайки. За это ей пообещали зарплату, однако женщина потеряла 80 тысяч гривен.

Об этом сообщили в полиции Тернопольской области.

Потерпевшая рассказала правоохранителям, что ей предложили работу, на которой нужно смотреть видео, ставить лайки и оставлять комментарии. Чтобы получить работу – женщина должна была "инвестировать" 300 грн. После того, как ей вернули 400 грн., она продолжала вкладывать свои средства. За один день она "инвестировала" 80 тысяч гривен. После этого "работодатели" скрылись.

Также мошенники стерли всю переписку с потерпевшей. Жительница Тернополя обратилась в полицию. Правоохранители открыли производство по статье 190 (мошенничество) Уголовного кодекса Украины.

Продолжается расследование.

Напомним, в Тернопольской области мошенники, пообещавшие девушке платить за просмотр фильмов, украли у нее 14 тысяч гривен.

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