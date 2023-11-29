В Тернополе женщина отдала 550 тыс. грн за свидание с мужчиной: как все закончилось

Мужчина убедил женщину, что он "иностранец" и влюблен в нее.

В Тернополе женщина отдала за возможность увидеться с незнакомцем из соцсетей 550 тыс. грн, однако после этого "любимый" исчез.

Об этом сообщили в полиции Тернопольской области.

По данным полиции, в сентябре 59-летняя жительница Тернополя в Facebook познакомилась с "военным медиком из Великобритании, который служит в Сирии".

Уже через два месяца медик признался женщине в любви и заявил, что хочет к ней приехать, однако не может. Мужчина заявил, что он работает на ООН и предложил тернополянке написать в организацию о том, что она болеет и ей нужен уход.

"Тернополянка так и сделала и через 4 дня получила утвердительный ответ. Но для того чтобы "возлюбленного" отпустили, нужно оплатить несколько счетов. Цена вопроса была — 550 тысяч гривен. Военный медик предложил взять кредит, но женщина заверила, что имеет семейные сбережения", – говорится в сообщении.

Жительница Тернополя перевела средства несколькими транзакциями. Когда об "отношениях" матери узнал сын, то убедил женщину обратиться в полицию.

"Проверяя страницу военного медика правоохранители установили, что лицо придумано, женщина стала жертвой проходимца и отдала ему все свои сбережения", — говорится в сообщении.

Напомним, в Тернопольской области мошенники, пообещавшие девушке платить за просмотр фильмов, украли у нее 14 тысяч гривен.

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