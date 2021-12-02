В Тернополе женщина порезала руки, наглоталась таблеток и пошла на прием к врачу

В Тернополе женщина порезала руки, наглоталась таблеток и пошла на прием к врачу

Женщину госпитализировали в областной психоневрологический диспансер.

В Тернополе во вторник, 1 декабря, 64-летняя женщина наглоталась таблеток, порезала руки и пошла на прием к врачу. Ей вызвали скорую помощь.

Об этом сообщил генеральный директор Центра ЭМД Тернопольщины Михаил Джус.

Инцидент произошел по ул. Живова. По словам дочери пациентки, ее 64-летняя мать утром порезала себе запястье левой руки, наглоталась таблеток и в 17:59 пошла на прием к врачу. Там ей вызвали скорую помощь.

"С резаными ранами запястья левой руки, после оказанной медицинской помощи, пострадавшую госпитализировали в областной психоневрологический диспансер", — сообщил Михаил Джус.

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