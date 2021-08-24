В Тернополе женщина потеряла 180 тыс. грн, пытаясь вернуть деньги за лекарства: как работает схема

В Тернополе женщина потеряла 180 тыс. грн, пытаясь вернуть деньги за лекарства: как работает схема

После перевода средств аферист исчез.

В Тернополе аферисты выманили у женщины 180 тыс. грн. Она покупала в Сети лекарства, ей предложили вернуть деньги за некачественные медицинские препараты.

Об этом сообщили в Нацполиции Тернопольской области.

Известно, что к женщине, которая покупала в Интернете лекарства, позвонил мошенник, представившийся сотрудником Департамента социальной защиты. Он сообщил, что медицинские препараты, которые покупала женщина неэффективны и предложил ей вернуть утраченные средства.

Для этого женщина должна была оплатить оформление различных документов, якобы пеню и судебный сбор. Как следствие, женщина потеряла еще 180 тыс. грн. После перевода средств аферист исчез. Потерпевшая обратилась в полицию.

Правоохранители открыли производство, ведется следствие.

Напомним, в Киеве мошенник обманул пенсионера на 100 000 гривен.

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