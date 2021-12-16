В Тернополе женщина систематически избивала своего экс-возлюбленного: ее приговорили к общественным работам

В Тернополе женщина систематически избивала своего экс-возлюбленного: ее приговорили к общественным работам

В качестве моральной компенсации гражданка выплатит мужчине три тысячи гривен.

В Тернополе за домашнее насилие к 150 часам общественных работ приговорили женщину. Она издевалась над своим бывшим мужем.

Об этом пишет "УНІАН".

Как стало известно, с ноября 2019 по май 2020 женщина систематически совершала психологическое и физическое насилие над бывшим мужчиной. Она использовала в его отношении нецензурную брань, а также угрожала сломать ему руки и ноги.

В таких случаях мужчина вызвал на место полицейских, которые составляли на женщину административные протоколы.

В ходе судебных разбирательств женщина полностью признала свою вину и покаялась. В то же время она отказалась выплачивать экс-возлюбленному моральную компенсацию в размере 10 тысяч гривен, о которых он настаивал.

"Соседи подтвердили в суде, что жена заявителя систематически употребляла алкоголь, после чего в семье происходили конфликты. Как следствие, соседу приходилось принимать на ночлег потерпевшего, иногда из-за психологического насилия мужчина вынужден был покидать квартиру и пережидать на улице, пока жена утолит свой гнев. С 2020 года женщине запрещалось контактировать с потерпевшим, однако она систематически это нарушала", — пишет "УНІАН".

Суд признал женщину виновной в уголовном правонарушении и назначил наказание в виде 150 часов общественных работ. Кроме того, в качестве моральной компенсации гражданка выплатит мужчине три тысячи гривен.

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