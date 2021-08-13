В Тернопольский области штамм "Дельта" обнаружили у 9-месячного ребенка

В Тернопольский области штамм "Дельта" обнаружили у 9-месячного ребенка

Ребенок проходить лечения в стационарном отделении.

В Тернопольский области продолжают выявлять штамм "Дельта" у больных коронавирусом. Новый штамм обнаружили у 9-месячного ребенка.

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Об этом во время брифинга рассказала начальник департамента здравоохранения Тернопольской облгосадминистрации Ольга Ярмоленко, сообщают "Тернопольчане".

"В Кременце госпитализировали маму с ребенком, которому 9 месяцев. Если в семье появляется кто-то один заражен, то через бытовую форму болеют сразу все. Поэтому нужно вакцинироваться и соблюдать карантинных мероприятий, чтобы максимально избежать заболевания коронавирусом", — рассказала Ольга Ярмоленко.

Кроме 9-месячного малыша в Тернопольский области штамм "Дельта" обнаружили еще у двоих детей. Они находятся на стационарном лечении в инфекционном отделении детской городской больницы.

Напомним, что председатель ОГА опроверг смерть 13-летнего подростка от штамма Delta в Винницкой области.

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