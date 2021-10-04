В тернопольском зверинце, из которого сбежали буйволы, обнаружили сибирскую язву

В зооуголке тернопольского парка "Топильче" погиб пони, у которого обнаружили опасное инфекционное заболевание.

В понедельник, 4 октября, государственный научно-исследовательский институт лабораторной диагностики и ветеринарно-санитарной экспертизы подтвердил заболевания сибирской язвой у одного из питомцев зооуголка в парке "Топильче" в Тернополе. Прошлой ночью из этого зверинца трое животных совершили побег.

Как сообщили в управлении Держпродспоживслужбы Тернопольской области, незадолго до побега, в ночь на 28 сентября, в зооуголке погиб один из пони.

"В ходе вскрытия трупа животного обнаружены признаки пневмонии, гастроэнтерита и лимфаденита, а увеличение и закругленность краев селезенки вызвали подозрение на сибирскую язву", — говорится в сообщении.

Сначала это подозрение подтвердили в тернопольской лаборатории, а 4 октября поступили результаты исследования, проведенного в Киеве. Заключение государственного научно-исследовательского института лабораторной диагностики и ветеринарно-санитарной экспертизы также подтвердил диагноз.

На заседании государственной чрезвычайной противоэпизоотической комиссии при исполнительном комитете Тернопольского городского совета был наложен карантин на зооуголок и утвержден план мероприятий. Животных, содержащихся в зооуголке, подвергли клиническому осмотру и термометрии и вынужденно провакцинировали от сибирской язвы.

"По состоянию на сегодня продолжается наблюдение за здоровьем животных. Специалистами ветеринарной медицины принимаются меры в соответствии с планом. За контактными лицами осуществляется медицинское наблюдение ", — говорится в сообщении.

Напомним, в прошлом году в области было подтверждено случай сибирской язвы у мужчины, которого госпитализировали.

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