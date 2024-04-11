В Тернопольской и Ровенской областях произошли взрывы: что известно о последствиях

Во время масштабной воздушной тревоги 11 апреля в Тернопольской и Ровенской областях произошли взрывы. В регионах сработали силы ПВО.

Об этом сообщили в пресс-службе Тернопольской ОВА и руководитель Ровенской ОВА Александр Коваль.

Тернопольская область

В воздушном пространстве области Силы обороны обезвредили несколько воздушных целей РФ. Пострадавших в результате обстрела врага нет.

"В результате сбития вражеских объектов на территории области зафиксировано падение обломков. На месте работают соответствующие службы", — говорится в сообщении.

Ровенская область

По словам главы ОВА, в небе на территории области сработали силы ПВО.

"Повреждения зафиксировано не было. Работаем в штатном режиме", — сообщил он.

Напомним, 11 апреля российские оккупанты нанесли комбинированный удар ракетами разных типов и ударными БпЛА. В частности, враг применил "Кинжалы", авиационные и крылатые ракеты, С-300. ПВО уничтожило 18 ракет и 39 беспилотников.

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