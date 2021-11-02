В Тернопольской области 14-летняя девушка украла у дяди-заробитчанина 25 тыс. грн и потратила все на онлайн-игры

Подозреваемой грозит до 6 лет лишения свободы.
В Борщевской ТГ Чертковского района Тернопольской области 14-летняя девушка украла у вернувшегося из заработков дяди более 25 тыс. грн и потратила их на онлайн-игры.
Об этом сообщили в Нацполиции Тернопольской области.
По данным следствия, девушка разбила окно и проникла в дом, где жил ее родственник. Несовершеннолетняя знала, что у него есть деньги, поскольку ее дядя вернулся из-за границы. Девушка взяла 19 тысяч гривен и 1 тысячу злотых.
Все деньги подозреваемая потратила на онлайн игры. Девушке грозит до 6 лет лишения свободы.
Напомним, возле Ровного почтальон украла чужие субсидии.
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