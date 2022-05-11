В Тернопольской области 17-летний киевлянин открыл бизнес и обманул на 1,2 млн грн мужчин призывного возраста

В Тернопольской области 17-летний киевлянин открыл бизнес и обманул на 1,2 млн грн мужчин призывного возраста

В Тернопольской области 17-летний киевлянин, уехавший во время военных действий из столицы, организовал мошенническую схему.

Молодой человек возглавил группу мошенников в регионе. Вместе с 11 сообщниками открыл подпольный бизнес по организации выезда мужчин призывного возраста за границу.

Об этом сообщили в пресс-службе полиции Тернопольской области.

Участники мошеннической группы создали телеграмм-канал. Парень и его команда занимались разработкой, рекламой и администрированием. Там они принимали заказы и готовили поддельные справки. Услуги стоили в среднем в тысячу евро.

Впрочем, заказчики свои документы для выезда за границу не получали. Липовые справки были не о непригодности к службе, а якобы о фигурировании в уголовных производствах. Именно эту информацию предоставляли ухилянтам и указывали, мол, ничего с этим поделать не могут. Узнавало, поскольку это случай не гарантийный, поэтому средства не будут возвращаться.

Благодаря такой схеме мошенникам удалось обмануть 34 человека. Они присвоили более 1,2 млн. грн.

К слову, один из потерпевших пришел в полицию с заявлением. Киберполиции понадобились считанные дни, чтобы выйти на след злоумышленников. В настоящее время все участники схемы установлены. Организатору поставлено в известность о подозрении.

Как сообщалось, на Прикарпатые сотрудники киберполиции разоблачили на мошенничестве 23-летнего узника колонии. Отмечается, что молодой человек отбывал наказание в местах лишения свободы. В сосетях создавал фейковые аккаунты. Там размещал объявления о сборе денег на нужды вооруженных сил.

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