В Тернопольской области 20-летний парень напал с ножом и топором на трех знакомых: детали

Санкция статьи предусматривает от пяти до восьми лет лишения свободы. Досудебное расследование продолжается.

В Кременце правоохранители задержали 20-летнего местного жителя, который во время конфликта нанес телесные повреждения трем знакомым. За это преступление ему грозит до восьми лет тюрьмы.

Подробности рассказали в Главном управлении Национальной полиции в Тернопольской области.

Инцидент произошел в одном из заведений отдыха неподалеку от райцентра. Полиция получила сообщение о драке и, прибыв на место, обнаружила троих пострадавших – мужчин в возрасте 21, 27 и 33 лет. Все они получили многочисленные ранения и были доставлены в больницу, один из них находится в реанимации в тяжелом состоянии.

Как установило следствие, компания праздновала день рождения, когда между молодыми людьми возникла ссора. Именинник, 20-летний парень, схватил нож и топор и напал на своих знакомых. Медики диагностировали у пострадавших глубокие резаные раны шеи, рук, ног и рубленые ранения конечностей.

Парень напал на знакомых.

Правоохранители задержали нападавшего в соответствии со ст. 208 УПК РФ. Ему сообщили о подозрении по ч. 1 ст. 121 УК (преднамеренное тяжкое телесное повреждение). Суд избрал меру пресечения – содержание под стражей.

Санкция статьи предусматривает от пяти до восьми лет лишения свободы. Досудебное расследование продолжается.

Парень напал на знакомых.

Напомним, в городе Бахмач Черниговской области между местными мужчинами разразился конфликт, во время которого один из них ранил саблей оппонента.