В Тернопольской области 26-летний мужчина продавал в Сети детскую порнографию

Полиция открыла производство по факту распространения порнографии.
В Тернопольской области разоблачили 26-летнего мужчину, который распространял в Сети детскую порнографию.
Об этом сообщили в Нацполиции Тернопольской области.
По данным правоохранителей, работники полиции во время мониторинга Сети разоблачили мужчину, который распространял детскую порнографию. По предварительной информации, мужчина скачивал запрещенный контент, а затем продавал его.
Полиция провела обыски в доме мужчины. У него изъяли технику, записные книжки, а также носители информации, содержащие детскую порнографию.
Правоохранители открыли производство, ведется следствие.
Напомним, в Луцке 62-летний мужчина через соцсети знакомился с детьми.