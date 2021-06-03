В Тернопольской области 26-летний мужчина продавал в Сети детскую порнографию

Полиция открыла производство по факту распространения порнографии.

В Тернопольской области разоблачили 26-летнего мужчину, который распространял в Сети детскую порнографию.

Об этом сообщили в Нацполиции Тернопольской области.

По данным правоохранителей, работники полиции во время мониторинга Сети разоблачили мужчину, который распространял детскую порнографию. По предварительной информации, мужчина скачивал запрещенный контент, а затем продавал его.

Полиция провела обыски в доме мужчины. У него изъяли технику, записные книжки, а также носители информации, содержащие детскую порнографию.

Правоохранители открыли производство, ведется следствие.

Напомним, в Луцке 62-летний мужчина через соцсети знакомился с детьми.

В Винницкой области задержали супругов, которые снимали детскую порнографию

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку