В Тернопольской области 30-летний "ухажер" отправил друзьям 16-летней девочки ее интимные фото

Подозреваемому грозит от 2 до 12 лет лишения свободы.

В Теребовлянской ТГ Тернопольской области 30-летний мужчина шантажировал 16-летнюю девушку и отправил ее друзьям интимные фото.

Об этом сообщили в Нацполиции Тернопольской области.

Следствие установило, что 30-летний мужчина и 16-летняя девушка жили по-соседству. Они дружили и обменивались интимными фото. Однако несовершеннолетняя решила прекратить общение с "поклонником".

Тогда сосед начал шантажировать девушку, пытаясь ее таким образом вернуть. Сначала он угрожал опубликовали в соцсетях ее откровенные фото. Когда девушка отказалась с ним встречаться, мужчина прислал друзьям школьницы ее интимные фото. Родители потерпевшей, узнав об этом, обратились в полицию.

Во время обысков у мужчины изъяли телефон и компьютер, где были интимные фото не только потерпевшей, но и других детей.

Мужчине инкриминируют ст. 301-1 Уголовного кодекса Украины (преднамеренное получение доступа к детской порнографии с использованием информационно-телекоммуникационных систем или технологий без цели сбыта или распространения) и ч.3 ст. 301 (изготовление, распространение, сбыт детской порнографии или принуждение несовершеннолетнего лица к участию в создании детской порнографии). Подозреваемому избрали меру пресечения, она находится под домашним арестом. Мужчине грозит от 2 до 12 лет лишения свободы.

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