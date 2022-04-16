В Тернопольской области 9-летняя девочка продает собственные игрушки, чтобы собрать тепловизор для военных

В Тернопольской области 9-летняя девочка продает собственные игрушки, чтобы собрать тепловизор для военных

За покупки платили столько, сколько сочли нужным.

В Бережанах Тернопольской области 9-летняя Маричка Пидфигурна продает свои игрушки, чтобы собрать деньги на тепловизор для военных.

Каждый за покупку мог заплатить столько, сколько считает нужным, пишет Суспільне \.

"Я увидела, как дети из Харькова тоже продают свои игрушки и захотела приобщиться, а собираем мы военным на тепловизор. У меня можно приобрести приколки, игрушки, книги, пузыри, лизуны, книги", – рассказывает Маричка.

Кроме игрушек девочка продает детские книги и украшения, которые сделали вместе с мамой. Продавать девочке помогали родители. Место торговли ей обустроили в центре города, возле магазина, где работает мама. "Средства, которые соберет ребенок, передадут в волонтерский штаб", – рассказал отец Марички Олег Пидфигурный.

Прохожие и знакомые семьи не обходили импровизированный прилавок и приобщались к хорошему делу.

Как сообщалось, в Хмельницком семилетние Арина и Максим решили помочь украинской армии. Маленькие хмельничане решили продать свои игрушки, а за вырученные деньги купить пасхальные куличи и пушки.

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