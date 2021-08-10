В Тернопольской области археологи нашли уникальный 500-летний меч (фото)

Длина оружия составляет 108 сантиметров.

В городе Кременец (Тернопольская область) археологи нашли уникальный 500-летний меч. Длина оружия составляет 108 см.

Об этом на странице в Facebook сообщил Евгений Гредунов.

Также читайте Турецкие археологи раскопали гладиаторскую арену эпохи Древнего Рима

"Эстoк времен прекраснoй Бoны Сфoрцы Миланскoй из-под Кременца. Вероятно, южноитальянской рoбoты. Меч удалось обнаружить в июне 2021 года. Предлагаем вам насладиться этим редким артефактoм. Вскоре он будет представлен в музее на выставке, посвященной кoзацтву времен Гетьмана Сагайдачнoгo и 400 летия битвы под Хoтинoм", — говорится в сообщении.

Эсток — это длинный прямой меч с ромбовидным сечением.

Фото: Facebook.com/ArmsArmourCollection

Ранее стало известно, что невероятную находку нашли столичные археологи. Просто у собора святой Софии в Киеве, ученые наткнулись на украшение из желтого металла и эмали. Золотой ли этот предмет, официально еще предстоит подтвердить экспертизе, но знатоки старины уже сейчас убеждены, что нашли именно золотое украшение, ведь другой металл не сохранил бы такой вид почти тысячу лет.

Новости Украины: полвека назад археолог Мозолевский нашел скифскую пектораль

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку