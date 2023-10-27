В Тернопольской области археологи нашли захоронение жертв Волынской трагедии (фото)

Это первый случай более девяти лет, когда в нашем государстве обнаружили останки жертв Волынской трагедии.

Украинские археологи совместно с польскими коллегами обнаружили в бывшем селе Пужники Тернопольской области место массового захоронения поляков, погибших в 1940 годах.

Об этом сообщил министр канцелярии главы польского правительства Михал Дворчик.

"В бывшем населенном пункте Пужники Чертковского района Тернопольской области польские и украинские специалисты в результате четырех месяцев тяжелых поисков останков поляков.., нашли братскую могилу, куда в 1945 году были составлены тела убитых крестьян. Согласно действующему законодательству, соответствующим органам власти Украины было направлен запрос о предоставлении согласия на эксгумацию, исследование и достойное захоронение", — отметил Михал Дворчик.

По его словам, это первый случай более чем за девять лет, когда в нашем государстве обнаружили останки жертв Волынской трагедии.

Раскопки проводили археологи и антропологи Польской генетической базы жертв тоталитаризма — Поморского медицинского университета, представитель Института национальной памяти, украинские археологи и польские волонтеры фонда "Свобода и демократия", а также Ассоциации скаутского движения Польши.

Тема Волынской трагедии – одна из самых противоречивых в украинско-польских отношениях. Российская пропаганда пытается использовать ее, чтобы поссорить Украину и Польшу.

Напомним, что польский епископ подал в отставку из-за скандала с гей-оргией.