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В Тернопольской области авто врезалось в дерево и опрокинулось: погибли молодые мужчины

Автор
Мария БойкоМария Бойко
Дата публикации
Просмотры
375
Время на прочтение
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В Тернопольской области авто врезалось в дерево и опрокинулось: погибли молодые мужчины

Фото: ГСЧС в Тернопольской области

Водитель автомобиля был нетрезв.

В Шайбовка Нараевской территориальной громады Тернопольской области в ночь на 12 декабря произошло ДТП, в котором погибли двое молодых мужчин.

Об этом сообщают Нацполиция Тернопольской области и ГСЧС Тернопольской области.

По данным следствия, водитель автомобиля Mazda не справился с управлением и врезался в дерево, после этого транспорт еще и опрокинулся. Водитель Mazda был нетрезв, в его крови обнаружили 1,92% промилле алкоголя.

© ГСЧС в Тернопольской области
Фото: ГСЧС в Тернопольской области

На месте ДТП погибли двое мужчин в возрасте 42 и 24 лет. 18-летнюю девушку удалось спасти, ее госпитализировали. Водитель автомобиля задержан. Продолжается следствие.

В ГСЧС Тернопольской области добавили, что тела усопших пришлось вырезать из разбитого автомобиля.

© ГСЧС в Тернопольской области
Фото: ГСЧС в Тернопольской области

Другие ДТП в Украине

В Хмельницкой области возле с. Гавриловцы Каменец-Подольского района произошло ДТП. Столкнулись два автомобиля – Toyota и Ford Transit. На месте аварии погиб 23-летний водитель Toyota и два пассажира того же автомобиля — девочка и парень.

Также возле Чернигова маршрутка врезалась в бетонный блокпост. В ДТП пострадали водитель автобуса и еще семь его пассажиров.

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Дата публикации
Просмотры
375
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