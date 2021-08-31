В Тернопольской области автомобилист устроил дрифт на Мемориале погибшим Сечевым Стрельцам: фото

Нарушителю грозит штраф или общественные работы.

Вблизи г. Бережаны Тернопольской области автомобилист устроил дрифт на Мемориале погибшим Сечевым Стрельцам что на горе Лысоня. Из-за своей езду он повредил протектором шин мостовую.

Об этом в Facebook сообщил городской председатель Бережан Ростислав Бортник.

Чиновник возмутился действиями автомобилиста, который повредил Мемориал погибшим и обнародовал фото с места происшествия. Также Ростислав Бортник уточнил, что местная полиция уже разыскала подозреваемого.

Фото: Ростислав Бортник

В Нацполиции в Тернопольской области сообщили, что подозреваемым является житель Бережан. На него правоохранители составили административный протокол по ст. 173 (мелкое хулиганство) КоАП. Ему грозит наложение штрафа от трех до семи необлагаемых минимумов доходов граждан или общественные работы на срок от сорока до шестидесяти часов.

Фото: Ростислав Бортник

Отметим, что битва на горе Лысоня считается одной из самых кровавых боев Украинских Сечевых Стрельцов с российской армией. Тогда погиб 81 воин УСС, 293 военных были ранены, 285 — попали в плен. Больше всего погибших на Лысоне было среди стрелковой старшины. Еще в 1927 году на месте кровавых боев местные жители насыпали мемориальный курган. В советское время место на горе Лысоня хотели распахать, однако из-за сопротивления местных жителей этого не произошло. Со времен Независимости на горе Лысоня ежегодно чествуют память погибших украинцев.

Фото: Ростислав Бортник

Напомним, на Софийской площади дрифтувалы украинская реперка alyona alyona и комментатор киберспортивных соревнований Виталий Волочай.

Экстремальную езду организовала компания энергетических напитков, которой власть Киева не позволила проводить такие съемки. Кроме того, по данным ТСН.ua, в съемках участвовали два профессиональных дрифтеры — украинец Александр Гринчук и ирландец Конор Шанаган.

Как alyona вместе с волонтерами отмывала Софийскую площадь после дрифта

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