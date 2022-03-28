В Тернопольской области более полусотни автомобилей отправили на арестплощадку

Изъятие автомобилей допустимо законом во время военного положения.

В Тернопольской 54 автомобиля изъяли у водителей за нарушение ПДД и направили на арестплощадку.

Об этом сообщил глава Тернопольской облгосадминистрации Владимир Труш.

Транспортные средства изымали за:

управление транспортным средством без соответствующих документов — 4 автомобиля;

нарушение ПДД, что повлекло за собой дорожно-транспортное происшествие — 2 автомобиля;

за существенное препятствование движению транспорта — 5 автомобилей;

за управление транспортным средством в состоянии алкогольного или наркотического опьянения — 41 автомобиль.

Кроме того, инспекторы Тернопольской области обнаружили два транспортных средства, которые находятся в розыске. К слову, с введением военного положения в стране, которое было введено 24 февраля 2022-го, во многих регионах страны у пьяных водителей начали изымать авомобили, которые передают на нужды армии. К слову, за вождение в нетрезвом состоянии предусматривает штраф и временное лишение прав. Конфискация применяется, если водителя поймают в третий раз в течение года. Впрочем, изъятие автомобиля для нужд допустимо законом во время военного положения.

Напомним, что на Черниговщине ВСУ захватили два бронированных «Урала» оккупантов.