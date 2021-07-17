В Тернопольской области бус вызвал тройную смертельную аварию

Виновник аварии оказался в больнице, еще с тремя людьми.

Смертельное ДТП на Тернопольщине - там один человек погиб и четверо пострадавших оказались в больнице.

Об этом сообщают журналисты ТСН.

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На трассе Стрый-Кропивницкий не разминулись два бусы и внедорожник. По словам копов, водитель грузового микроавтобуса «Мерседес» выехал на встречку. Там врезался во внедорожник, в котором ехала мама с тремя несовершеннолетними детьми. А после того протаранил микроавтобус «Опель».

52-летний водитель «Опеля» погиб на месте. Его пассажир с травмами и переломами забрали в больницу. В тяжелом состоянии и водитель внедорожника — жительница Одесской области, к счастью ее дети не пострадали.

Госпитализировали также водителя и пассажира «Мерседеса». Почему этот бус оказался на встречной полосе, выясняют правоохранители.

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