В Тернопольской области дельцы организовали схему поставки наркотиков в страны Европы: зарабатывали на этом миллионы гривен

В нарколабораториях ежемесячно производилось около 40 килограммов запрещенных веществ на более 20 миллионов гривен.

В Тернопольской области правоохранители ликвидировали международный канал поставки наркотиков в страны Европы. Ежемесячно дельцы производили в "лабораториях" около 40 килограммов запрещенных веществ.

Об этом сообщили в Национальной полиции Украины.

Как отмечается, в нарколабораториях ежемесячно производилось около 40 килограммов запрещенных веществ на более чем 20 миллионов гривен. После чего сбывали товар в разных регионах Украины и странах Европы.

“Начали "бизнес" двое уроженцев Хмельницкой области. Среди членов группировки были распределены роли. Организаторы отвечали за закупку сырья, двое фигурантов с навыками в химической отрасли производили наркотики, остальные занимались логистикой и сбытом. Две нарколаборатории работали без выходных. Время от времени они меняли месторасположение. Чтобы не вызывать подозрений, организаторы снимали помещения, удаленные от населенных пунктов”, — рассказали в Нацполиции Украины.

Схема по изготовлению наркотиков и психотропов приносила организаторам более 20 миллионов гривен заработков. Запрещенные вещества, в частности PVP, амфетамин, мефедрон можно было приобрести через интернет-магазины и в приложении Telegram.

Напомним, что в Тернополе предприниматель получил повестку и уехал в Карпаты — он придумал, как год избегать мобилизации.

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