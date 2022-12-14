В Тернопольской области девушка шантажировала 27-летнего парня интимными фото: ей грозит тюрьма

Парень познакомился с девушкой в Сети, и она предложила обменяться интимными фото.

В городе Борщев Тернопольской области 27-летний парень обратился в полицию, потому что девушка шантажировала его интимными фото. Знакомство в интернете обернулось для него проблемой.

Об этом сообщили в ГУ Национальной полиции в Тернопольской области.

По словам парня, он познакомился с девушкой в одной из социальных сетей. Когда общение приобрело "пикантность" , она предложила ему обменяться интимными фото. Парень не отказал и первый скинул свое фото.

Однако в ответ получил сообщение с шантажом. Девушка требовала 10 тысяч гривен за нераспространение в интернете его откровенных фото.

Парень без раздумий перевел сумму девушке на банковский счет, после чего обратился в полицию.

Правоохранители задокументировали факт мошенничества и разыскивают девушку. Сведения о происшествии внесли в Единый реестр досудебных расследований в соответствии с частью 1 статьи 190 Уголовного кодекса Украины. За мошенничество предусмотрена уголовная ответственность в виде ограничения свободы на срок до 3 лет.

Напомним, в салоне красоты в Тернополе женщина фаллоимитаторами избила бывшую подругу. По ее словам, потерпевшая переспала с ее мужем. Свидетельница инцидента рассказала, что она в момент нападения была на процедуре и видела, как в женщину постоянно "летели резиновые предметы".

Дети не должны знать интимных подробностей жизни родителей! – психоаналитик Анна Кушнерук

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