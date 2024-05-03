В Тернопольской области горе-отец изнасиловал собственную несовершеннолетнюю дочь

В Тернопольской области мужчину приговорили к 10 годам тюрьмы за изнасилование собственной несовершеннолетней дочери.

В Тернопольской области суд признал местного жителя виновным в изнасиловании своей несовершеннолетней дочери и назначил ему наказание в виде 10 лет лишения свободы.

Об этом сообщает пресс-служба Тернопольской областной прокуратуры.

Согласно материалам дела, в июле прошлого года нетрезвый мужчина, будучи дома, использовал свое преимущество в физической силе и изнасиловал свою несовершеннолетнюю дочь. На следующий день девочка рассказала о преступлении старшей сестре, которая обратилась с заявлением в милицию.

Благодаря слаженной работе группы прокуроров одной из окружных и Тернопольской областной прокуратур, вина мужчины была доказана в суде. Его действия квалифицированы по ч. 3 ст. 152 Уголовного кодекса Украины (изнасилование несовершеннолетнего лица).

После задержания подозреваемого заключили под стражу, где он будет находиться до вступления приговора суда в законную силу. Досудебное расследование дела осуществляли следователи Следственного управления Главного управления Национальной полиции в Тернопольской области.

Напомним, в Харьковской области глава общественной организации, специализирующейся на спортивном воспитании детей, систематически насиловал 11-летнего мальчика. Ему назначено наказание в виде пожизненного лишения свободы.

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