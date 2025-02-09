В Тернопольской области именинник устроил резню во время празднования: трое раненых

Один из пострадавших находится в реанимации.

В Кременце во время празднования дня рождения между компанией друзей возникла ссора, в результате которой именинник ударил ножом и топором трех мужчин.

Об этом сообщила пресс-служба Главного управления Нацполиции в Тернопольской области.

"К сотрудникам Кременецкого райотдела полиции поступило сообщение о драке в одном из заведений отдыха вблизи райцентра. Выехав на место происшествия, полицейские обнаружили трех молодых мужчин с многочисленными телесными повреждениями. Пострадавших в возрасте 21, 27 и 33 года доставили в больницу", — говорится.

Как установила полиция, Во время празднования дня рождения в одном из заведений отдыха у Кременца между компанией молодых людей возникла ссора. Именинник схватил нож и топор и напал на своих друзей. Трое пострадавших получили резаные и рубленые раны, один из них находится в тяжелом состоянии в реанимации. Нападавшего, 20-летнего жителя Кременца, задержали.

Напомним, во Львове студент зверски расправился с женщиной. А на Полтавщине мужчина зарезал сожительницу, женщина умерла на глазах у своего сына.

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