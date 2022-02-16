В Тернопольской области мама на месяц оставила своих троих детей: как ее наказал за это суд

В Тернопольской области мама на месяц оставила своих троих детей: как ее наказал за это суд

На судебное заседание женщина не пришла.

Жительницу одного из сел Чертковского района Тернопольской области привлекли к ответственности за ненадлежащее исполнение обязанностей. Женщина на месяц покинула своих троих детей в возрасте 17, 15 и 9 лет.

Об этом говорится в постановлении Гусятинского райсуда, сообщает "Газета Мисто".

Известно, что мать без присмотра на месяц оставила троих детей, поэтому судья признал женщину виновной в неисполнении родительских обязанностей, и объявил ей устное предупреждение. Также она должна уплатить 496 грн. Но на суд обвиняемая не пришла.

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