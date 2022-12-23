В Тернопольской области мама умышленно выколола глаз двухлетнему сыну

На Тернопольщине мама выколола глаз двухлетнему сыну. Женщина находилась вместе с малышом в медучреждении с подозрением на инфекционное заболевание у ребенка, а когда диагноз не подтвердился, она намеренно повредила глазное яблоко сына медицинской иглой.

Об этом сегодня, 23 декабря, сообщили в прокуратуре Тернопольской области.

Злоумышленницей, выколовшей ребенку глаз, оказалась жительница города Бережаны. Из-за насилия женщины двухлетний малыш ослеп на один глаз. Врачи сообщили о ее поступке правоохранителей. Мама мальчика не объяснила никому, почему так поступила.

"В настоящее время женщина находится под стражей. Ей инкриминировано совершение умышленного тяжкого телесного повреждения, совершенное способом, имеющим характер особого мучения, повлекшее утрату функции органа и сопряженное с устойчивой потерей трудоспособности не менее чем на одну треть", — сообщили в прокуратуре.

Психолого-психиатрическая экспертиза признала женщину вменяемой, то есть такой, которая осознавала свои действия и могла ими руководить.

Сейчас ребенок находится в безопасности, а в отношении женщины прокуроры направили в суд обвинительный акт в нанесении умышленных телесных повреждений своему двухлетнему сыну (ч. 2 ст. 121 УК Украины).

Напомним, ранее в Ивано-Франковске во время ссоры мужчина жестоко порезал свою семью.

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