В Тернопольской области мать 7 детей в кабинете старосты ударила женщину из-за серебряной цепочке своего сына

В Тернопольской области мать 7 детей в кабинете старосты ударила женщину из-за серебряной цепочке своего сына

Женщина должна сплатить 510 грн штрафа.

В с. Черноконецкая Воля Чертковского района Тернопольской области мать 7 детей в кабинете старосты ударила кулаком женщину, которую обвинила в том, что она отняла у ее 10-летнего сына серебряную цепочку.

Об этом говорится в решении Чертковского районного суда.

Как отмечается, инцидент произошел еще 22 января, однако суд принял решение в августе. Известно, что мать 7 детей пришла жаловаться на потерпевшую за того, что та якобы забрала у ее 10-летнего сына серебряную цепочку. Когда же женщины встретились, то потерпевшая якобы ее нецензурно обзывала. Тогда мать 7 детей ударила кулаком женщину и ушла.

Потерпевшая рассказала, что она ничего не брала у сына обвиняемой и пыталась мирно решить конфликт, однако женщина ее побила. Она просила суд строго наказать нападавшую.

В суде подозреваемая свою вину признала и попросила строго ее не наказывать. Суд решил, что женщина должна заплатить 510 грн штрафа.

Напомним, в Кропивницкому мужчина напал на ребенка и сломал нос его матери.

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