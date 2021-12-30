В Тернопольской области мать попала в суд из-за сына, употреблявшего алкоголь в центре города

Женщину судили за распитие ее сыном алкоголя посреди города.
В Бучаче Тернопольской области женщина предстала перед законом из-за того, что ее несовершеннолетний сын посреди города распивал алкоголь. Но суд учел все обстоятельства и поступок сына и женщие вынесли только устное замечание.
Как сообщает "Галас" со ссылкой на решение суда, мать парня признала вину и раскаялась. Судья учел это и из-за "незначительности совершенного административного правонарушения, освободил ее от административной ответственности" и вынес устное замечание.
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