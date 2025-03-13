В Тернопольской области мать закрыла ребенка в квартире без еды — мальчик умер

О смерти ребенка правоохранителям сообщила сама же горе-мать.

В Тернопольской области мать получила подозрение о смерти собственного ребенка. Мальчик остался один в квартире на три дня без еды.

О случившемся сообщили в Тернопольской областной прокуратуре.

По данным следствия, женщина не выполняла родительские обязанности по попечению о здоровье своего малолетнего сына, который родился с патологиями и нуждался в особом постоянном уходе из-за тяжелой болезни.

"В течение трех дней мальчик находился сам в квартире в беспомощном состоянии. О смерти правоохранителям сообщила мать, которая как раз посетила квартиру", — говорится в сообщении.

По свидетельству эксперта, смерть ребенка наступила в результате механической асфиксии от закрытия отверстий носа и рта мягкими предметами. Кроме этого, по данным экспертизы, ребенок уже несколько дней не принимал пищу, поскольку в желудке и кишечнике отсутствовали пищевые массы и продукты их пищеварения.

В настоящее время подозреваемой избрана мера пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста.

Напомним, в Запорожье мать продала своего ребенка незнакомцу за 600 гривен.

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