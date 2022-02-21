В Тернопольской области мать жестоко избила 14-летнего парня: ребенка госпитализировали

У парня подозрение на сотрясение мозга.
В одном из сел Тернопольского района Тернопольской области мать во время конфликта жестоко избила 14-летнего парня. Поэтому подростка госпитализировали.
Об этом сообщил генеральный директор Центра экстренной медицинской помощи Тернопольщины Михаил Джус.
Инцидент произошел в воскресенье, 20 февраля, в 22.47. Потерпевшему после избиения вызвали медиков. По данным врачей, парня во время конфликта жестоко избила мать.
"С ушибленной раной волосяной части головы, закрытой черепно-мозговой травмой, подозрением на сотрясение головного мозга пострадавший, после оказанной медицинской помощи, госпитализирован в областную детскую больницу", — говорится в сообщении.
Напомним, учительница одесской начальной школы №95, которая избивала ученика на уроке, уволилась с работы. В полиции будут рассматривать дело.
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