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В Тернопольской области мать жестоко избила 14-летнего парня: ребенка госпитализировали

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В Тернопольской области мать жестоко избила 14-летнего парня: ребенка госпитализировали

pixabay.com

У парня подозрение на сотрясение мозга.

В одном из сел Тернопольского района Тернопольской области мать во время конфликта жестоко избила 14-летнего парня. Поэтому подростка госпитализировали.

Об этом сообщил генеральный директор Центра экстренной медицинской помощи Тернопольщины Михаил Джус.

Инцидент произошел в воскресенье, 20 февраля, в 22.47. Потерпевшему после избиения вызвали медиков. По данным врачей, парня во время конфликта жестоко избила мать.

"С ушибленной раной волосяной части головы, закрытой черепно-мозговой травмой, подозрением на сотрясение головного мозга пострадавший, после оказанной медицинской помощи, госпитализирован в областную детскую больницу", — говорится в сообщении.

Напомним, учительница одесской начальной школы №95, которая избивала ученика на уроке, уволилась с работы. В полиции будут рассматривать дело.

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