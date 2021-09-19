В Тернопольской области медики спасли мужчину с куском пилы в шее

В Тернопольской области медики спасли мужчину с куском пилы в шее

Пострадавшего доставили в реанимацию.

В Тернопольской областной университетской больнице спасли жизнь 33-летнему мужчине, которому в шею попала часть циркулярной пилы.

Об этом пишет издание ZAXID.NET.

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По словам врачей, кусок был большой и был очень близко к сонной артерии. В больнице провели операцию и изъяли металл из тела. Теперь жизни мужчины ничего не угрожает.

Пострадавший работал с циркулярной пилой. В один момент часть круга отломилась и на скорости попала в шею мужчины. Медики скорой оперативно доставили мужчину в реанимацию Тернопольской областной университетской больницы.

"Мужчина получил травму в бытовых условиях. Было проведено оперативное вмешательство, чтобы забрать инородное тело с шеи и остановить кровотечение. По словам сосудистого хирурга Дмитрия Будника, обломок граничил с сонной артерией, было очень опасно для жизни человека", — сообщили на странице Тернопольской университетской больницы.

Напомним, в Виннице 54-летнему мужчине не повезло на пилораме. Циркулярной пилой ему оторвало четыре пальца на правой руке.

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