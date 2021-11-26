В Тернопольской области местные жители обнаружили человеческие останки времен III-IV века

Человеческое захоронение обнаружили на глубине около одного метра.

В Тернопольской области местные жители во время земельных работ обнаружили человеческое захоронение. Когда на место выехали археологи, выяснилось, что останки могут принадлежать людям с III-IV веков до нашей эры.

Об этом сообщили в Борщевском областном коммунальном краеведческом музее.

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Так, человеческое захоронение на глубине около одного метра обнаружили рядом с поселком Озеряны. После этого на место выехала команда археологов, предварительно установившая возраст останков.

"По предварительным оценкам, исследователи предполагают, что погребальный объект оставили после себя представители культуры шаровидных амфор (IV-III тысячелетия до нашей эры). Об этом свидетельствует костный материал, помещенный в каменный сундук из красного песчаника. Однако окончательный вывод можно получить только после завершения исследований. Они позволят установить возраст и культурное захоронение", — рассказали в краеведческом музее.

Фото із соцмереж

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