В Тернопольской области местные жители обнаружили человеческие останки времен III-IV века

Человеческое захоронение обнаружили на глубине около одного метра.
В Тернопольской области местные жители во время земельных работ обнаружили человеческое захоронение. Когда на место выехали археологи, выяснилось, что останки могут принадлежать людям с III-IV веков до нашей эры.
Об этом сообщили в Борщевском областном коммунальном краеведческом музее.
Так, человеческое захоронение на глубине около одного метра обнаружили рядом с поселком Озеряны. После этого на место выехала команда археологов, предварительно установившая возраст останков.
"По предварительным оценкам, исследователи предполагают, что погребальный объект оставили после себя представители культуры шаровидных амфор (IV-III тысячелетия до нашей эры). Об этом свидетельствует костный материал, помещенный в каменный сундук из красного песчаника. Однако окончательный вывод можно получить только после завершения исследований. Они позволят установить возраст и культурное захоронение", — рассказали в краеведческом музее.
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