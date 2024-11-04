В Тернопольской области многодетная семья отравилась грибами, 2-летний ребенок умер в больнице

Сожитель женщины насобирал грибы, и вся семья их употребила, после чего детям стало плохо.

Во львовской детской больнице умерла 2-летняя девочка из многодетной семьи из Копычинцев Чортковского района Тернопольской области. Она нуждалась в трансплантации печени из-за отравления грибами, которым отравилась ее семья.

Об этом пишет Укринформ.

Спикер полиции Сергей Крета сообщил, что накануне семеро детей, их мать, сожитель и его несовершеннолетняя родственница также отравились грибами. По этому факту открыто производство по статье 166 Уголовного кодекса Украины, что касается злостного невыполнения обязанностей по уходу за ребенком. Санкция этой статьи предусматривает до пяти лет лишения свободы.

Сожитель матери насобирал грибов в воскресенье, 27 октября, и вся семья их употребила. В тот же вечер у детей ухудшилось самочувствие, но мать пыталась их самостоятельно лечить. Лишь 30 октября около 15:00 семья обратилась за помощью к специалистам. Самых тяжелых детей доставили в медучреждение во Львове, где двухлетнего ребенка уже прооперировали, а еще семеро – в Киев. Сожитель матери находится в реанимационном отделении Чертковской больницы.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Украине в разгаре грибной сезон, где найти белые грибы и как их правильно обрабатывать.

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