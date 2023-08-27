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В Тернопольской области мобилизованного приговорили к 5 годам тюрьмы: что случилось

Автор
Мария БойкоМария Бойко
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В Тернопольской области мобилизованного приговорили к 5 годам тюрьмы: что случилось

В Тернопольской области осудили мобилизованного / Фото: ТСН.ua

Мужчина получил реальное лишение свободы.

В Тернопольской области к 5 годам и 1 месяцу лишения свободы приговорили мобилизованного, который почти на 10 месяцев исчез из воинской части. На суде мужчина вину признал и раскаялся.

Об этом говорится в приговоре Тернопольского горрайонного суда.

По данным суда, речь идет о мобилизованном стрелке-снайпере третьего отделения охраны первого взвода охраны третьей роты охраны батальона охраны воинской части. Он 15 сентября 2022 покинул воинскую часть и только 20 июня 2023 прибыл по вызову в Тернопольскую специализированную прокуратуру в сфере обороны Западного региона. В тот же день его взяли под стражу.

На суде мужчина вину признал и заключил соглашение с прокурором. Он согласился на 5 лет лишения свободы. Кроме того, у мужчины был на испытательном сроке с октября 2021 года и совершил нарушение повторно.

Суд утвердил соглашение между подозреваемым и следствием и признал мужчину виновным по ч. 5 ст. 407 УК Украины. Его приговорили к 5 годам и 1 месяцу лишения свободы. Это решение можно обжаловать в апелляционном суде.

Напомним, чтобы получить отсрочку от мобилизации, мужчины массово идут в студенты.

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Дата публикации
Просмотры
1430
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