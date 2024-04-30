В Тернопольской области мужчина год избегал мобилизации из-за мест, где ему вручили две повестки

В Тернопольской области к 3 годам лишения свободы приговорили мужчину, который получил две повестки, однако уклонялся от мобилизации. На суде он вину отрицал и заявил, что работники ТЦК "вручали ему повестки не по месту жительства".

Об этом говорится в приговоре Кременецкого районного суда Тернопольской области от 26 апреля 2024 года.

По данным суда, мужчину признали годным к военной службе. Первую повестку он получил 23 марта 2023 года на своем земельном участке, однако так и не пришел в ТЦК. 3 мая 2023 года мужчине повторно вручили повестку, однако он снова не пришел в военкомат.

На суде мужчина вину отрицал. Он пояснил, что "по результатам военно-врачебной комиссии он был признан годным для прохождения военной службы. Получил две повестки, а именно в марте 2023 года — на огороде, а в мае 2023 года — в центре г. Почаева, а не по месту жительства. 29 мая 2023 года пришел в Кременецкий РТЦК около 11 часов, чтобы объяснить о причинах неявки, однако у ворот были двое военных, которые его не пропустили в военкомат". Житель Тернопольщины заявил, что он не уклонист, однако служить не хочет, потому что "он ухаживает за мамой и имеет больное сердце". При этом подсудимый не оспаривал решение ВВК.

Суд признал мужчину виновным по статье 336 УКУ и приговорил к 3 годам лишения свободы.

Приговор суда

Напомним, в Ивано-Франковской области к испытательному сроку приговорили мужчину, который получил повестку, однако почти год скрывался от мобилизации. На суде он заявил, что готов служить.

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