В Тернопольской области мужчина облил себя бензином и поджег

Житель Тернопольщины намеревался покончить с собой.
В ночь на среду, 2 февраля, в Бережанах Тернопольской области 56-летний мужчина пытался совершить самоубийство. Местный житель облил себя бензином и поджег.
К счастью, попытка суицида была неудачной, на место происшествия примерно в 03:30 прибыла скорая. Об этом рассказали в пресс-службе экстренной медицинской помощи Тернопольщины.
"По словам жены потерпевшего, мужчина облил себя бензином и поджег. 56-летний пациент, с ожогами тела, после оперативно оказанной медицинской помощи, госпитализирован в Бережанскую райбольницу", — говорится в сообщении.
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