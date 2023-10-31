В Тернопольской области мужчина отдал женщине с сайта знакомств 54 тыс. грн: что она придумала

В Тернопольской области женщина зарегистрировалась на сайте знакомств и выманила у поклонника 54 тыс. грн.

Об этом говорится в приговоре Чертковского районного суда Тернопольской области.

По данным суда, подозреваемая — замужем и воспитывает малолетнего ребенка. В июле 2023 г. она зарегистрировалась на сайте знакомств Baddo под вымышленным профилем.

Там она познакомилась с потерпевшим и начала с ним общаться в одном из мессенджеров. В конце июля женщина заявила, что у нее день рождения, и тогда мужчина переслал ей 3500 грн. Впоследствии она под разными предлогами просила у него деньги: женщина придумывала смерть отчима, говорила, что ей нужны деньги на ремонт дома и поездку в соседнюю область. В общей сложности мужчина отдал незнакомке с сайта знакомств 54 тыс. грн. Часть средств женщина обещала вернуть, однако, когда этого не произошло — пострадавший обратился в полицию.

На суде подозреваемая вину признала и раскаялась. Она заключила соглашение со следствием.

Суд признал женщину виновной по ч.1 и ч.2 ст. 190 УК Украины. Ее оштрафовали на 51 тыс. грн.

Приговор суда / Фото: Единый государственный реестр судовых решений

Напомним, в Тернопольской области девушка нашла работу, где нужно смотреть фильмы, но все закончилось криминалом.

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